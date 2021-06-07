"Как сказал Павлюченко, он с 2008 года заканчивает карьеру. Это слухи. Пока все мысли о сборной, дальше будет видно", — цитирует Жиркову "Комсомольская правда".
Ранее Инна сообщила о переезде из Санкт-Петербурга, где базируется нынешний клуб ее мужа.
Напомним, что Жирков является воспитанником тамбовского футбола. За свою карьеру полузащитник также поиграл за ЦСКА, лондонский "Челси", махачкалинский "Анжи" и московское "Динамо". В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги в составе "Зенита" 37-летний футболист принял участие в 15 матчах, в которых отметился двумя ассистами.
В футболке сборной России Жирков провел 104 игры и забил два мяча.
СМИ: Жирков получил несколько предложений от клубов РПЛ
Источник: Жирков сообщил, что завершит игровую карьеру после чемпионата Европы
Жена Жиркова: пока все мысли Юрия о сборной, дальше будет видно
Инна Жиркова, супруга футболиста петербургского "Зенита" и сборной России Юрия Жиркова, прокомментировала информацию, что её муж завершит карьеру после Евро-2020.
Фото: ФК "Зенит"
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