Жена Кудряшова: хочется, чтобы сборная России зажгла на Евро

Анастасия Кудряшова, жена защитника сборной России Федора Кудряшова выразила надежду на то, что российским футболистам удастся ярко проявить себя на Евро-2020.
Фото: "Getty Images"
"Хочется, чтобы парни зажгли. Ярко, чтобы запомнила вся страна. Будем так болеть всей Россией, что нас услышат в космосе.

Как сборная выступит на Евро? Очень не люблю загадывать: будет как будет. Для парней главное - поддержка. Пандемия чуть подкосила игроков, они соскучились по заполненным трибунам. Для них колоссальный заряд - слышать гимн, пение болельщиков, видеть общее настроение, флаги, наряды", - приводит слова Анастасии Sport24.

Евро-2020, перенесенный на нынешний год из-за пандемии коронавируса, пройдет с 11 июня по 11 июля. В России матчи турнира примет петербургская "Газпром Арена". Сборная России на групповой стадии Евро сыграет против команд Дании, Финляндии и Бельгии.

Ранее Анастасия Кудряшова, жена защитника сборной России Федора Кудряшова, рассказала о состоянии мужа. Напомним, что Кудряшов повредил икроножную мышцу на разминке перед контрольной игрой с Болгарией (1:0). Федор должен был выйти в стартовом составе на этот матч, вместо него на поле с первых минут вышел Андрей Семенов.

Анастасия Кудряшова сообщила, что Федор точно пропустит два матча сборной России на Евро. Это игры группового раунда с Бельгией (12 июня) и Финляндией (16 июня). При этом, возможно, Федор успеет восстановиться к матчу с Данией (21 июня).

Жена Кудряшова: Федя точно пропустит два матча сборной России на Евро. Рассчитываем, что поправится к третьей игре

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Сборная России Евро-2020 Кудряшов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Ловрен вернулся к тренировкам со сборной Хорватии перед Евро-2020
Нойер стал первым вратарем, который провёл за сборную Германии 100 матчей 1
Тренер сборной Финляндии Канерва: Россия - команда с очень строгой рабочей этикой
Зарема Салихова: будете смеяться, но я просила Федуна купить Мбаппе 8
Жена Кудряшова: хочется, чтобы сборная России зажгла на Евро 2
Иран разгромил Бахрейн в матче квалификации ЧМ-2022, Азмун оформил дубль 1
Агент Видаля опроверг информацию об интересе к игроку со стороны "Зенита" 1
"Фил Джонс. Русская версия". "Спартак" пошутил о Викторе Васине (фото) 8
Гол Зинченко помог Украине разгромить Кипр в товарищеском матче 5
"Мне здесь комфортно: отличные ребята, квалифицированный тренерский штаб". Идову - о контракте с "Химками"
Источник: "Зенит" интересуется Артуро Видалем 8
Черчесов - о недопуске болельщиков из РФ в Данию: если это политический момент, то это ни в какие ворота не лезет 4
Макаров попал в символическую сборную молодежного чемпионата Европы 2
Против России на Евро сыграет участник главного расистского скандала года. Его обидчика в Англии поддержали румыны 2
Черчесов: практически все сборы Баринов провел на позиции центрального защитника
Источник: "Спартак" пытается разорвать контракт с клиентом Цорна вратарем Акмурзиным
В России за ношение скандальной формы сборной Украины грозит тюремный срок до 5 лет 21
Головин не вошел в сборную сезона Лиги 1 2
Министр спорта Подмосковья опроверг информацию о переговорах "Химок" с "Зенитом" и "Локомотивом" по Лантратову
Посольство США в Киеве похвалило скандальную форму сборной Украины на Евро-2020 17
Урунов начнет подготовку к сезону в составе "Спартака-2" 1
Министр спорта Подмосковья: на 99% "Химки" договорятся с Глушаковым о продлении контракта
"Возомнили о себе! Крым всегда был наш". Экс-игрок сборной России Колыванов - о скандальной форме Украины 19
Лесовой: совершить каминг-аут в футболе невозможно 1
СМИ: "Зенит" и "Локомотив" поборются за вратаря "Химок" Лантратова 5
Лесовой: видел фото Малиновского и Миранчука - так тепло на душе стало. Россия и Украина - два братских народа 4
Жена Жиркова: пока все мысли Юрия о сборной, дальше будет видно
Селюк - о продлении контракта с Ротенбергом: "Локомотив" поступил как топ-клуб в этой ситуации 10
Идову подписал двухлетний контракт с "Химками"
Спортивный директор "Рубина" опроверг данные об интересе клуба к игроку сборной Армении Бичахчяну
Все новости
-