"Хочется, чтобы парни зажгли. Ярко, чтобы запомнила вся страна. Будем так болеть всей Россией, что нас услышат в космосе.
Как сборная выступит на Евро? Очень не люблю загадывать: будет как будет. Для парней главное - поддержка. Пандемия чуть подкосила игроков, они соскучились по заполненным трибунам. Для них колоссальный заряд - слышать гимн, пение болельщиков, видеть общее настроение, флаги, наряды", - приводит слова Анастасии Sport24.
Евро-2020, перенесенный на нынешний год из-за пандемии коронавируса, пройдет с 11 июня по 11 июля. В России матчи турнира примет петербургская "Газпром Арена". Сборная России на групповой стадии Евро сыграет против команд Дании, Финляндии и Бельгии.
Ранее Анастасия Кудряшова, жена защитника сборной России Федора Кудряшова, рассказала о состоянии мужа. Напомним, что Кудряшов повредил икроножную мышцу на разминке перед контрольной игрой с Болгарией (1:0). Федор должен был выйти в стартовом составе на этот матч, вместо него на поле с первых минут вышел Андрей Семенов.
Анастасия Кудряшова сообщила, что Федор точно пропустит два матча сборной России на Евро. Это игры группового раунда с Бельгией (12 июня) и Финляндией (16 июня). При этом, возможно, Федор успеет восстановиться к матчу с Данией (21 июня).
Жена Кудряшова: Федя точно пропустит два матча сборной России на Евро. Рассчитываем, что поправится к третьей игре
Жена Кудряшова: хочется, чтобы сборная России зажгла на Евро
Анастасия Кудряшова, жена защитника сборной России Федора Кудряшова выразила надежду на то, что российским футболистам удастся ярко проявить себя на Евро-2020.
Фото: "Getty Images"
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