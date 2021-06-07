Кривоносов: жаль, что УЕФА принял такое решение по форме сборной Украины

Зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов высказался о том, что УЕФА разрешил сборной Украины сыграть на Евро-2020 в форме с изображением Крыма.

Фото: "Getty Images"