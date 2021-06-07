"Это ошибочное решение и, конечно, все понимают его политическую подоплёку. При этом правила УЕФА в этом смысле достаточно размытые. Есть комитет, который должен такие вещи поднимать. Думаю, нужно, чтобы специалисты отработали этот вопрос в юридической плоскости. Жаль, что УЕФА принял такое решение. Можно предположить, что на союз повлияли финансирующие его американские корпорации. Но сейчас важно, чтобы праздник не был испорчен, то есть не обращать на это внимание, пока не закончится Евро. Но в дальнейшем стоит принять меры, возможно, внести какие-то поправки в регламент, чтобы подобной политизации спорта больше не происходило", - заявил Кривоносов.
Ранее глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко на своей страничке в Facebook обнародовал дизайн игровой формы сборной Украины для выступления на ЧЕ-2020. Дизайн формы включает в себя нанесенное изображение границ государства, в которое разработчики включили и контуры Республики Крым, в 2014 году вышедшей из состава Украины путем референдума, а также лозунги националистических организаций ОУН и УПА, действовавших на Украине во время Великой Отечественной войны.
В УЕФА подтвердили, что форма сборной Украины с нанесенной на нее контурной картой страны, включающей в ее состав Крымский полуостров, утверждена для выступления на Чемпионате Европы-2020.
На чемпионате Европы-2020 команда Шевченко сыграет в одной группе с командами Нидерландов, Северной Македонии и Австрии. 13 июня в Амстердаме украинцы сыграют с голландцами.
Источник: RT
УЕФА утвердил скандальную форму сборной Украины на Евро-2020
Кривоносов: жаль, что УЕФА принял такое решение по форме сборной Украины
Зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов высказался о том, что УЕФА разрешил сборной Украины сыграть на Евро-2020 в форме с изображением Крыма.
Фото: "Getty Images"
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