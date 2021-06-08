"За счет чего Россия может победить Бельгию? Командные действия помогут нам победить в матче против бельгийцев. Мы проявим характер и добьемся результата.
Евро-2020 - фантастический турнир, приятно принять участие в этом соревновании. Я не испытываю волнения. Надеюсь, мы покажем достойную игру", - сказал Караваев.
Сборная России 12 июня проведет стартовый матч чемпионата Европы-2020 с командой Бельгии. Игра пройдет на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге и начнется в 22:00 мск. 16 июня подопечные Черчесова в Петербурге встретятся с Финляндией (16:00 мск). В заключительном туре группового этапа россияне в Копенгагене сыграют со сборной Дании. Стартовый свисток в этом матче будет дан в 22:00 мск.
Защитник Вячеслав Караваев в минувшем сезоне провел за "Зенит" 25 матчей в Российской Премьер-лиге, забил 3 гола и отдал 3 результативных передачи. За сборную России 26-летний футболист дебютировал в октябре 2019 года. Караваев сыграл в 13 матчах и забил 2 гола.
Перед чемпионатом Европы сборная России провела два товарищеских матча - 1 июня в гостях россияне сыграли вничью с Польшей (1:1), 5 июня в Москве Россия обыграла Болгарию (1:0).
Источник: Sport24
Караваев: командные действия помогут сборной России победить Бельгию
Защитник сборной России Вячеслав Караваев поделился ожиданиями от матча с Бельгией на чемпионате Европы-2020.
Фото: ФК "Зенит"
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