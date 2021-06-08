"Россия – Бельгия – 1:3. Мне бы хотелось, чтобы россияне завоевали как можно больше очков, но я говорю, как объективный человек. Тот факт, что это первый матч в группе, может сыграть нам на руку. И как часто бывает в таких матчах, команды играют вничью. Если сборная России сыграет вничью, то это будет суперуспех. Если на трибунах в Санкт-Петербурге будет сидеть старик Хоттабыч, то сборная России сможет победить", - приводит слова Селюка Metaratings.ru.
Напомним, что на предстоящем чемпионате Европы-2020, перенесенном на нынешнее лето из-за пандемии коронавируса, сборная России выступит в группе В вместе с командами Бельгии, Финляндии и Дании. Встреча подопечных Станислава Черчесова с бельгийцами состоится 12 июня на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток матча прозвучит в 22:00 по московскому времени.
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Селюк: если на трибунах будет сидеть старик Хоттабыч, то Россия сможет победить Бельгию
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился ожиданиями от стартового матча сборной России на Евро-2020 против команды Бельгии.
Фото: "Динамо Киев"
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