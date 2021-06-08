- Мы уже третий раз проводим сборы в Нойштифте и постоянно убеждаемся, что это правильное место для подготовки. Там сгенерированы все необходимые составляющие - климат, поля, отель, отсутствие большого количества людей, профессионализм организаторов сбора и так далее. Все прошло по плану и сейчас. Порадовало, что футболисты достойно перенесли предложенные нагрузки, понимая, для чего это делается. Кстати, от журналистов мы тоже не закрывались, ваши коллеги могли там спокойно работать. Поэтому программу подготовки мы выполнили на 100%, - передает слова Черчесова Sport24.
С 22 по 31 мая сборная России в рамках подготовки к старту Чемпионата Европы-2020 провела тренировочный сбор в австрийском Нойштифте. Ранее здесь же наша национальная команда готовилась к Кубку Конфедераций-2017 и Чемпионату мира-2018, которые проходили в Российской Федерации. 1 июня сборная России провела во Вроцлаве контрольный матч со сборной Польши, который закончился вничью со счетом 1:1, после чего переехала в Москву, где 5 июня на стадионе "ВТБ Арена" также в контрольной встрече победила Болгарию 1:0. 12 июня подопечные Станислава Черчесова возьмут старт на ЧЕ-2020, сыграв в Санкт-Петербурге со сборной Бельгии.
Черчесов: программу подготовки в Нойштифте сборная России выполнила на 100%
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке команды к предстоящему Евро-2020 на сборах в Австрии.
Фото: news.ru
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