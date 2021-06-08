- Как игрокам правильно подвести себя на пике к большому турниру? Вы знаете, все люди разные. Понятно, что нужно всем тренироваться в полном объеме, быть хорошо готовыми физически, подкованными тактически. Важно эмоциональное состояние. А вот каким способом это будет достигнуто - вторично. Кому-то помогает сон в большом количестве, кому-то общение с близкими, некоторым нужно побыть в одиночестве. Знаю примеры, когда игроки получают дополнительные эмоции от компьютерных или настольных игр, - цитирует Черчесова Sport24.
В 2018 году сборная России на домашнем чемпионате мира, к которому готовилась под руководством главного тренера Станислава Черчесова и его штаба, была одной из лучших команд на турнире по состоянию физической подготовки. В группе российские футболисты набрали 6 очков в двух стартовых матчах с Саудовской Аравией (5:0) и Египтом (3:1), что позволило им занять второе место и попасть в плей-офф. В 1/8 финала сборная России сыграла вничью с командой Испании (1:1) и победила ее в серии пенальти. В матче 1/4 финала против Хорватии также была ничья (2:2), но на этот раз серия послематчевых 11-метровых принесла успех сопернику.
Черчесов рассказал, как футболисту подвести себя на пике к большому турниру
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о том, как игроку нужно готовиться к большому турниру, чтобы подойти к нему на максимуме.
Фото: МатчТВ
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