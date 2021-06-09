- Мотивирует ли меня хейт? Не думаю, что хейт для меня служит элементом мотивации. Мотивируют меня задачи, желание показать хорошие результаты. А хейт? Время сейчас такое, что поделаешь. Я абсолютно понимаю, что болельщики всегда ждут только побед. И мы тоже их хотим добиваться. Делаем для этого все возможное. Но все-таки это спорт, где всегда есть победитель и побежденный. Многие звезды уехали три года назад с чемпионата мира раньше нас, хотя мечтали о трофее, - передает слова Черчесова Sport24.
Перед началом Чемпионата мира-2018 в России многие болельщики и специалисты призывали снять главного тренера Станислава Черчесова с должности до начала турнира, так как результаты сборной в контрольных матчах оставляли желать лучшего. Однако на самом домашнем мундиале наша национальная команда выступила достойно, пробившись в четвертьфинал и уступив в нем Хорватии только в серии пенальти. После провала в последних матчах Лиги наций осенью 2020 года в футбольном инфопространстве вновь стало усиливаться мнение о желательности смены наставника сборной.
"Время сейчас такое, что поделаешь". Черчесов - об отношении к хейту как элементу мотивации
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказал мнение о хейте в качестве мотивирующего фактора.
Фото: РПЛ
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