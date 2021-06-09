- Каким должен быть патриот России? Для меня это не проходная тема. А применительно к сборной - особенно. Ведь мы играем под флагом своей страны, а на стадионе перед матчами звучит национальный гимн. Тут не играют роли клубные пристрастия. Когда ты стоишь у бровки, понимаешь - за тобой страна, и нужно отдать все силы без остатка. Меня родители тоже воспитывали таким образом, что понятия Родина, страна, земля - это базовые, ни с чем не сравнимые вещи. Как уже неоднократно говорил, работу в сборной России считаю привилегией, - цитирует Черчесова Sport24.
57-летний Станислав Черчесов стал главным тренером сборной России в августе 2016 года, сменив на этом посту Леонида Слуцкого после провала на Чемпионате Европы-2016, где наша команда заняла четвертое место в группе с одним набранным очком. Срок действия текущего контракта Черчесова истекает в декабре 2022 года после окончания Чемпионата мира-2022 в Катаре. Под его руководством сборная России провела 54 матча, в которых одержала 24 победы, 11 раз сыграла вничью и потерпела 19 поражений (голы 104:78), пробилась в четвертьфинал домашнего Чемпионата мира и квалифицировалась в финальный этап Евро-2020.
"Работу в сборной России считаю привилегией". Черчесов - о патриотизме
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался на тему патриотизма.
Фото: РПЛ
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