Жена вратаря сборной России Дюпина: мой муж стоит на воротах лучше всех в мире

"Я знаю, насколько тяжело он тренируется, как ребята в сборной "убиваются". Он хочет, чтобы его поставили в рамку, добивается этого всеми силами, но переживает, что этого не будет. Думаю, с ним сборная пройдет куда дальше, чем без него.
Он хорошо умеет играть на выходе, ловить мячи и стоять на воротах: делает это лучше всех в России, да и в мире. Его никогда не пугает конкуренция, даже если с ним соперничает за место на поле молодой классный вратарь или более опытный вратарь из сильной команды. Юра — очень целеустремленный: всегда борется и достигает цели", - приводит слова Анастасии Sport24.
Дюпин на данный момент не провел ни одного матча в футболке национальной команды. 33-летний вратарь попал в окончательную заявку сборной России на Евро-2020, который был перенесен на нынешнее лето из-за пандемии коронавируса. Турнир пройдет в 11 странах Европы с 11 июня по 11 июля. На групповом этапе сборная России под руководством Станислава Черчесова сыграет против Бельгии, Дании и Финляндии.
В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги в составе казанского "Рубина" Дюпин принял участие в 26 матчах, в которых пропустил 28 мячей и 9 раз отыграл на "ноль". Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость вратаря в 3 млн евро.
Ранее появилась информация, согласно которой интерес к Дюпину проявляется санкт-петербургский "Зенит"
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Фото: instagram.com/nastya.dyupa
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