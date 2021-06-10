Напомним, ранее стало известно, что власти Дании запретили въезд болельщиков из России на матч третьего тура группового этапа Евро, в котором датчане сыграют с россиянами. Поединок состоится 21 июня в Копенгагене.
Соболев отметил, что ограничение со стороны датских властей связано с опасениями насчет распространения коронавируса. По его словам, у решения Дании закрыть въезд российским болельщикам нет другой подоплеки.
"Вероятно, все из-за коронавируса. Что поделать… В каких-то странах одни правила, в других - иные. Видимо, в Дании свои рекомендации.
Кто-то считает, что датчане таким образом хотят оставить без поддержки сборную России в ключевом матче? Не думаю. Обратите внимание - почти во всем мире играют без зрителей, а у нас в России другая ситуация. Думаю, все же все немножко опасаются вируса", - сказал Соболев.
Источник: Российская газета
Соболев: Бельгия очень сильна, но в отдельно взятом матче может произойти что угодно
Соболев высказался о решении властей Дании закрыть въезд российским болельщикам на матч Евро
Нападающий "Спартака" и сборной России Александр Соболев прокомментировал решение властей Дании запретить въезд в страну российским болельщикам на матч Евро в Копенгагене.
Фото: РИА Новости
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