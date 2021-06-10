Рианчо: с Бельгией будет отличная игра, очень равная. Буду болеть за Россию

Экс-тренер московского "Спартака" испанец Рауль Рианчо высказал мнение о предстоящей игре первого тура группового этапа Евро-2020 Бельгия - Россия.
Фото: РИА Новости
- Думаю, это будет отличная игра, очень равная. Прямо сейчас у России есть конкурентоспособная команда с игроками, которые должны заявить о себе в Европе. Не думаю, что в российской команде есть отдельный лидер, как, например, Де Брёйне у Бельгии. Я считаю, что успех должен быть делом всей команды. Верю, что ваша сборная покажет достойный результат, как на чемпионате мира. Буду болеть за Россию! – передает слова Рианчо Metaratings.

61-летний испанский тренер Рауль Рианчо в 2018 году вошел в тренерский штаб наставника московского "Спартака" Массимо Карреры. В октябре 2018 года после увольнения Карреры Рианчо временно возглавил красно-белых в качестве и.о. главного тренера. Под его руководством "Спартак" провел 6 матчей во всех турнирах, в которых одержал две победы, дважды сыграл вничью и потерпел два поражения.

12 июня сборная России встретится со сборной Бельгии в стартовом матче Чемпионата Европы-2020.

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Теги: Сборная России Сборная Бельгии Рианчо
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