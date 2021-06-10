"Поправлюсь ли ко второму или третьему матчу? Посмотрим. Не будем загадывать. Сделаю всё, чтобы сыграть. Динамика положительная есть, а дальше не могу ничего сказать", - приводит слова Кудряшова "РБ Спорт".
Напомним, что защитник Федор Кудряшов повредил икроножную мышцу на разминке перед контрольной игрой с Болгарией (1:0). Федор должен был выйти в стартовом составе на этот матч, вместо него на поле с первых минут вышел Андрей Семенов.
Ранее супруга Федора, Анастасия Кудряшова, рассказала о состоянии футболиста. Она заявила, что Федор точно пропустит два матча сборной России на Евро. Это игры группового раунда с Бельгией (12 июня) и Финляндией (16 июня). При этом, возможно, Федор успеет восстановиться к матчу с Данией (21 июня).
Защитник Федор Кудряшов в минувшем сезоне в составе турецкого клуба "Антальяспор" провел 37 матчей в Суперлиге, результативными действиями не отметился. За сборную России 34-летний футболист сыграл в 44 матчах и забил 1 гол.
Кудряшов - о восстановлении после травмы: сделаю все, чтобы сыграть на Евро
Защитник сборной России Федор Кудряшов ответил на вопрос о своём восстановлении после травмы перед стартом Евро-2020.
Фото: "Getty Images"
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