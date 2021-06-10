После матча первого тура группового этапа Чемпионата Европы-2020 Бельгия - Россия ночью с 12 на 13 июня в Санкт-Петербурге не будут разводиться мосты. Также в северной столице ночью после матча сборных России и Бельгии запланирована беспрерывная работа метрополитена.
Эти мероприятия связаны не только с проведением матча Евро-2020, но и с празднованием Дня России 12 июня.
Источник: РИА Новости
После матча Бельгия - Россия в Петербурге не будут разводить на ночь мосты и закрывать метро
Ночью с 12 на 13 июня в Санкт-Петербурге будет всю ночь работать метрополитен и отменено разведение мостов.
Фото: УЕФА
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