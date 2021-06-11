Напомним, ранее сборная Украины представила форму на Евро, на которой были размещены слоганы "Слава Украине" и "Героям слава". Также на экипировке изображена карта страны с Крымом в ее составе. УЕФА обязал Украину убрать второй из означенных слоганов с формы. В УЕФА считают, что сочетание двух слоганов на экипировке имеет политический характер.
Глывинский сообщил, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) ведет переговоры с УЕФА по форме национальной команды. УАФ хочет сохранить надпись "Героям слава" на экипировке сборной. Украинцы собираются играть в форме с этим слоганом на Евро, заявил Глывинский.
"Все детали формы одобрены в УЕФА. Президент УАФ сейчас находится в Риме, где ведет переговоры с представителями союза. Это все, что мы можем сказать на данный момент. Не задавайте больше вопросов по этому поводу, пожалуйста. И да, мы собираемся играть в этой форме. Наша форма одобрена", - сказал Глывинский.
Источник: Tribuna.com
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Пресс-атташе сборной Украины: все детали формы одобрены в УЕФА. Собираемся играть в ней на Евро
Пресс-атташе сборной Украины Александр Глывинский высказался о ситуации с формой команды на Евро-2020.
Фото: Facebook главы УАФ Андрея Павелко
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