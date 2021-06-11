УЕФА попросил прикрыть слоган "Героям Слава!" на футболках сборной Украины

УЕФА попросил Украинскую ассоциацию футбола прикрыть слова "Героям слава!" на форме сборной Украины, в которой национальная команда планировала выступать на чемпионате Европы-2020.
Фото: соцсети Андрея Павелко
"После нашего вчерашнего сообщения по этой теме мы хотели бы сообщить, что украинскую команду попросили прикрыть добавленный слоган "Героям слава!" на внутренней стороне воротника футболки. Это будет проверяться делегатом матча УЕФА перед каждой игрой команды на турнире", - приводит слова пресс-службы УЕФА "Р-Спорт".

Ранее глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что УЕФА разрешил оставить лозунг "Героям Слава" на форме сборной Украины к Евро-2020.

Напомним, что на перенесенном из-за пандемии коронавируса чемпионате Европы-2020, который стартует сегодня, 11 июня, национальная команда Украины, которую возглавляет Андрея Шевченко, на групповом стадии проведет матчи против команд Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

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Теги: УЕФА Сборная Украины
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