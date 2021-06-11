УЕФА попросил прикрыть слоган "Героям Слава!" на футболках сборной Украины

УЕФА попросил Украинскую ассоциацию футбола прикрыть слова "Героям слава!" на форме сборной Украины, в которой национальная команда планировала выступать на чемпионате Европы-2020.

Фото: соцсети Андрея Павелко