Червиченко - об инциденте с Эриксеном: уверяю, что будь на его месте российский игрок, никто бы и заморачиваться не стал

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью Rusfootball.info прокомментировал инцидент, произошедший с полузащитником сборной Дании Кристианом Эриксеном в матче с Финляндией (0:1).
Фото: "Getty Images"
- Из-за произошедшего с Кристианом Эриксеном матч Дания — Финляндия (0:1) вышел невероятно драматичным. Как считаете, после этой длительной паузы его надо было доиграть в воскресенье?

- Я считаю, что его вообще не надо было надолго прерывать. Да, игрок переутомился, у него случился сердечный приступ. Да, это тяжелый момент, человек чуть не умер на футбольном поле. Согласен, что с Эриксеном произошел ужасный случай. Но, по-моему, все-таки с тем, какой огород вокруг этого городили, несколько переборщили. Это уже какой-то перебор в футболе: то давайте на колени встанем, то молиться будем. Я вас уверяю, что будь это наш игрок, никто бы и заморачиваться не стал, и молиться за него не стали бы: свистнули бы пятнадцать минут и погнали бы второй тайм.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

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Теги: Червиченко Эриксен Сборная Дании Сборная Финляндии
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