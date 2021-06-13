Тренер Семенова по школе "Спартака": всех собак спустили на Андрюху. Если честно, вся сборная подготовлена хреновенько

Александр Пискарев, первый тренер защитника сборной России Андрея Семенова, работавший с ним в академии "Спартака", прокомментировал критику в адрес игрока после стартового матча чемпионате Европы-2020 с Бельгией (0:3).
Фото: сборная России
"Всех собак спустили на Андрюху. На самом же деле, целая группа людей не справилась с атакой бельгийцев. Они по сущности своей сильнее нашей сборной. А что, скажите мне, в моменте со вторым голом? Шунин прямо в ноги Лукаку выбил мяч — нормально? Это элементарная детская вратарская ошибка.

Да, Андрей промахнулся по мячу в моменте с первым голом, но есть же люди, которые должны страховать. Тот же Шунин мог выйти, перехватить мяч. А он стоит, воды в рот набрал и молчит.

Вообще, если честно, вся сборная подготовлена хреновенько. Какие-то они все вялые, замедленные были вчера. Это все должны видеть и исправлять тренеры, а не искать причину в одном игроке", - приводит слова Пискарева Sport24.

В матче сборных команд России и Бельгии, который был сыгран накануне на "Газпром Арене" в Санкт Петербурге, первый мяч был забит нападающим "красных дьяволов" Ромелу Лукаку после ошибки Семёнова в штрафной площади. Финальный свисток зафиксировал счет 3:0 пользу бельгийцев.

Ранее Семенов говорил, что благодарен Пискареву за то, что тот в свое время проявил настойчивость и перевёл его в защиту.

32-летний футболист на клубном уровне защищает цвета "Ахмата", в составе которого провел 18 матчей в прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги и забил два мяча.

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Теги: Семенов Сборная России Сборная Бельгии
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