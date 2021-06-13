Напомним, что накануне в первом туре группового этапа Евро-2020 сборная России уступила бельгийцам. В этой же группе вчера свой первый матч на турнире провели команды Дании и Финляндии. Финны победили датчан с минимальным счетом.
Наумов отметил, что сборная России вряд ли выйдет из группы. По его словам, особенно плохо на турнирных перспективах команды сказалось поражение датчан от финнов. По мнению Наумова, сборная России займет последнее место в группе.
"Я думаю, что мы закончили чемпионат Европы для себя. И нас выбила не сборная Бельгии, а гол финнов в ворота датчан. И при этом нельзя было проигрывать так крупно именно нам, поскольку разница мячей может решить судьбу того или иного места в группе при равенстве очков. <...> Финляндию еще надо обыграть. А если вничью сыграем с финнами, то у датчан у них дома будет очень сложно выиграть. Поэтому мне кажется, что шансов у нас практически нет, и мы займем четвертое место. Нам, чтобы забить гол, нужно дня два мяч гонять", - сказал Наумов.
Источник: Metaratings
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Наумов: думаю, сборная России закончила чемпионат Европы для себя
Бывший президент московского "Локомотива" Николай Наумов поделился мнением о перспективах сборной России на Евро после поражения от Бельгии (0:3).
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
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