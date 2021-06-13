Англия стартовала с победы, Влашич вышел на замену, Беллингем вошёл в историю

Англия впечатляла 20 минут
Традиционно сборная Англии считается одним из фаворитов турнира. Только вот англичане, как правило, лишь разочаровывают. В этом году на турнир англичане отправили звёздный состав, но пока увидеть его во всей красе не удалось.
Хозяева действительно играли здорово лишь первые 20 минут. За это время «Три льва» создали столько моментов, что могли бы забить 2-3 мяча.
Тепловая карта
Уже на шестой минуте Фил Фоден оказался с мячом в чужой штрафной и прицельно пробил в дальний угол. Мяч едва не юркнул в сетку, но гостей спасла штанга. На этом хозяева не остановились. Далее шикарный шанс упустил Стерлинг, решивший не бить, а делать передачу. А затем уже Гарри Кейн на дальней штанге не смог замкнуть прострел, улетев головой в стойку ворот. К счастью, форвард сборной Англии отделался лёгким испугом: ему даже не пришлось покинуть поле.
В то же время сборная Хорватии выстраивала шашечную стену. Гости совсем не думали об атаке, чем немного удивили. Не менее удивительно было и то, что после стартового штурма англичане ослабили хватку. Примерно 20 минут длилась весёлая игра подопечных Гарета Саутгейта, а затем они убаюкались невысоким темпом соперника.
Постепенно хорваты начали действовать более смело, но им удавалось лишь доводить дело до стандартов, с которыми англичане справлялись. В итоге за первый тайм команды на двоих пробили по воротам лишь шесть раз.
Стерлинг сделал результат
Ключевой эпизод матча произошёл на 57-й минуте. Кельвин Филиппс заметил классный рывок Рахима Стерлинга, а тот свой шанс использовал, переиграв Ливаковича. К слову, хавбек «Лидса» стал одним из лучших игроков матча. 25-летний футболист, попадание которого в заявку на Евро уже было сюрпризом, проявил себя просто великолепно и заслужил похвалу от сммщиков сборной.
Bossed it.— England (@England) June 13, 2021
? @Kalvinphillips pic.twitter.com/H7Jhi7gqjV
После того, как счёт был открыт, характер игры изменился. Теперь уже хорватская сборная действовала первым номером, а англичане сосредоточились на обороне. Под такой футбол у Саутгейта был реактивный Маркус Рэшфорд, оставшийся в запасе, который полностью соответствовал контратакующей тактике. Форвард «МЮ» появился на поле на 71-й минуте и вполне мог отличиться, но ему выход один на один с Ливаковичем запорол Стерлинг, не сумевший сделать точный заброс на ход.
Что касается хорватов, то они толком так и ничего не придумали. 20 минут игрового времени получил Никола Влашич, начинавший матч на скамейке запасных. Но полузащитник ЦСКА так и ничем себя не проявил. Самый опасный момент у ворот англичан возник после не слишком удачной скидки головой в исполнении Кирана Триппьера. Но Пикфорд в том эпизоде сыграл просто великолепно, опередив соперника.
Ещё один сейв, если его можно так назвать, вратарь англичан совершил уже в компенсированное время. После заброса он уверенно сыграл на выходе и забрал мяч. По большому счёту, больше опасных подходов у Хорватии не было вообще.
Самый юный игрок Евро
В концовке матча англичане выпустили на поле Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии». Тинейджер вошёл в историю, став самым молодым игроком на чемпионатах Европы. На турнире он сыграл в возрасте 17 лет 349 дней.
?? Youngest man to appear at a @UEFA EURO— England (@England) June 13, 2021
?? Youngest man to play for England at a major tournament
A special day for 17-year-old @BellinghamJude ? pic.twitter.com/68Tagq9fVv
В целом, матч получился не слишком содержательным и даже скучноватым. Англичане показали свою молодую и перспективную сборную, но её потолок и возможности — большой вопрос. Понятно, что ждать слишком многого в первом матче бессмысленно. Хорваты и вовсе стали настоящей загадкой. Совершенно непонятно, чего вообще ждать от финалистов ЧМ-2018. В матче с Англией «шашечные» ничуть не напоминали финалиста мирового первенства. Впрочем, дальше хорватам будет проще: их ждут матчи с Чехией и Шотландией, которые им явно по зубам. А англичане уже могут думать о том, как сыграют в плей-офф. Нет сомнений, что они там окажутся.
Чемпионат Европы
Группа D. Первый тур
Стадион: Уэмбли (Лондон, Англия)
Англия 1:0 Хорватия
Гол: Стерлинг, 57
Англия: Пикфорд, Триппьер, Мингз, Стоунз, Уолкер, Райс, Филлипс, Маунт, Фоден (Рашфорд, 72), Стерлинг (Кальверт-Льюин, 90), Кейн (Беллингем, 82)
Хорватия: Ливакович, Вида, Врсалько, Гвардиол, Чалета-Цар, Ковачич (Пашалич, 83), Брозович (Влашич, 71), Модрич, Перишич, Ребич (Петкович, 77), Крамарич (Брекало, 71)
Предупреждения: Чалета-Цар, 41, Ковачич, 48, Фоден, 64, Брозович, 66