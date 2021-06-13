Быстров: у России нет таких футболистов, которые играли за голландцев против Украины. У нас есть команда

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров считает, что у России нет таких игроков, как у сборной Нидерландов.
Фото: инстаграм Владимира Быстрова
— Наша команда не сильна какими-то индивидуальными личностями. У нас нет таких футболистов, которые играли за голландцев против Украины. У нас есть команда. Как эту команду выстроить, чтобы все были в хорошем состоянии — вот проблема, — рассказал Быстров в интервью "Матч ТВ".

37-летний Быстров отыграл 47 матчей за сборную России, в которых полузащитник забил четыре гола и отдал пять голевых передач.

Сборная России проиграла первый матч группового этапа чемпионата Европы против Бельгии (0:3). В следующем туре подопечные Станислава Черчесова сыграют против Финляндии, а затем встретятся с Данией.

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Теги: Сборная России Сборная Нидерландов Сборная Украины Быстров
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