"Не было никакой причины его менять". Тренер сборной Польши - об удалении Крыховяка

Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза высказался об удалении полузащитника национальной команды Гжегожа Крыховяка в матче первого тура группового этапа Евро-2020 со Словакией (1:2).

Фото: AFP