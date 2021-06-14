"Что касается Крыховяка, то он очень опытный игрок. В тот момент мы были сильнее соперника. Гжегож правильно располагался, добавлял агрессивности нашей защите. Не было никакой причины его менять", - приводит слова Соузы "Чемпионат".
Напомним, что в матче со Словакией первую желтую карточку 31-летний поляк, на клубном уровне выступающий за московский "Локомотив", получил на 22-й минуте. 40 минут спустя при счете 1:1 Крыховяку было вынесено второе предупреждение, которое привело к удалению. Оставшись вдесятером, сборная Польши пропустила гол и проиграла.
Также Крыховяк не сможет помочь своей команде 19 июня в матче с Испанией.
"Не было никакой причины его менять". Тренер сборной Польши - об удалении Крыховяка
Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза высказался об удалении полузащитника национальной команды Гжегожа Крыховяка в матче первого тура группового этапа Евро-2020 со Словакией (1:2).
Фото: AFP
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