- Что мне бросилось в глаза у финской сборной и чего не ожидали увидеть? Всё ожидал. Финляндия оборонялась - и не могу сказать, что хорошо. Один удар вообще, он же в створ, и он же - гол. Финнам очень сильно повезло, и поэтому не могу сказать, что они произвели какое-то впечатление, хотя и добились положительного результата. По-прежнему уверен, что это аутсайдер нашей группы, - передает слова Слуцкого "Спорт-Экспресс".
В матче первого тура группового этапа Чемпионата Европы-2020 в Копенгагене дебютант турнира сборная Финляндии одержала победу над сборной Дании со счетом 1:0. При этом финны нанесли по воротам хозяев поля всего 1 удар за игру, ставший голевым, в то время как датчане пробили по воротам Финляндии 23 раза (6 в створ) и не реализовали 11-метровый штрафной удар, который парировал вратарь гостей Лукаш Градецки.
Слуцкий: финнам очень повезло с Данией. По-прежнему уверен, что это аутсайдер нашей группы
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий высказал мнение о сборной Финляндии - сопернике сборной России во втором туре Евро-2020.
Фото: ФК "Зенит"
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