"После матча Дания - Финляндия недооценки [финнов] уже быть не может. Вообще, тревожно после этой игры. Я раньше думал, что финны могут играть только в хоккей. Они у меня ассоциируются не со зверями или с птицами, а с червивыми грибами. Перед турниром я был уверен, что 3 очка будут наши. Но после того как у нас не сложилось с Бельгией, а финны сумели взять три очка с Данией, мне тревожно", - заявил Аршавин.
Сборная России проиграла Бельгии со счетом 0:3 в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020. На 10-й минуте счет в матче открыл форвард бельгийцев Ромелу Лукаку. Случилось это после ошибки защитника сборной России Андрея Семенова. Футболист сборной России не смог выбить мяч после кросса в российскую штрафную, позволив Лукаку развернуться и пробить точно в угол ворот. На 34-й минуте защитник Тома Менье удвоил преимущество бельгийцев. В конце встречи Лукаку оформил дубль и довел счет до крупного.
В следующем туре россияне в Петербурге проведут матч с Финляндией, которая обыграла Данию (1:0) в 1-м туре Евро-2020. Этот матч пройдет 16 июня и начнется в 16:00 мск.
Источник: Матч ТВ
Аршавин: раньше думал, что финны могут играть только в хоккей. Они у меня ассоциируются с червивыми грибами
Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча Евро-2020 Финляндия - Россия.
Фото: ФК "Зенит"
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