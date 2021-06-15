"Я полностью доверяю Черчесову. Мы выбрали его главным тренером сборной, поэтому должны всецело доверять и поддерживать - так должно быть в футболе, по-другому не бывает. Жду сегодня победы", - приводит слова Газизова Sport24.
Матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 Финляндия - Россия пройдет сегодня, 16 июня, в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене". Стартовый свисток в этой встрече будет дан в 16:00 мск.
В первом туре Евро россияне уступили в Петербурге сборной Бельгии со счетом 0:3. Финляндия в стартовой игре турнира в Копенгагене обыграла Данию (1:0).
Станислав Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года. Контракт 57-летнего специалиста заканчивается в декабре 2022 года.
Газизов: я полностью доверяю Черчесову. Мы выбрали его главным тренером сборной, поэтому должны поддерживать
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов поделился ожиданиями от матча 2-го тура Евро-2020 Финляндия - Россия.
Фото: Vesti.Ru
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