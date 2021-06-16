Кузнецов о матче Финляндия - Россия: исключаю форс-мажоры в виде поражения или ничьей

Экс-защитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов рассказал о своих ожиданиях от матча Чемпионата Европы-2020 Финляндия - Россия.
Фото: РПЛ
- Надеюсь, что мы победим со счётом 2:0. Исключаю, что будут форс-мажоры в виде поражения или даже ничьей. Ребята понимают, что от них требуется не опуститься ниже своего уровня, который есть у каждого футболиста нашей сборной. Главное - бережно относиться к голевым моментам, - передает слова Кузнецова Metaratings.

Матч второго тура группового этапа Евро-2020 в группе B между сборными России и Финляндии начнется сегодня в 16:00 по московскому времени. После первого тура в активе финнов 3 очка за счет победы над сборной Дании со счетом 1:0. Наша национальная команда пока очков не набирала, уступив в стартовом матче Бельгии 0:3.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Сборная России Сборная Финляндии Кузнецов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Арбитр Федотов: Баринова можно было удалять в первом тайме матча с финнами
Пресс-атташе сборной России: у Фернандеса подозрение на травму грудного отдела позвоночника 2
Алексей Миранчук забил первый гол России на Евро-2020, открыв счет в матче с финнами 3
Официально: "Вольфсбург" выкупил Филиппа у "Динамо"
Фернандес получил травму в матче с Финляндией, вместо него на поле вышел Караваев 2
Первый тренер Миранчука прокомментировал выход игрока в стартовом составе сборной России на матч с финнами
Гол финнов в ворота сборной России на третьей минуте был отменен из-за офсайда 3
Главный тренер Руй Витория познакомился с игроками "Спартака" (видео) 1
Черчесов: солидарен с теми, кто нас критикует, и теми, кто поддерживает - они неравнодушны и хотят побед
Кузнецов о матче Финляндия - Россия: исключаю форс-мажоры в виде поражения или ничьей 1
Бакинская "Кешля" - соперник "Сочи" во втором квалификационном раунде Лиги конференций 5
Сафонов, Дивеев, Баринов и Миранчук - в стартовом составе России на матч с Финляндией 34
Состоялась жеребьевка второго отборочного раунда Лиги чемпионов-2021/2022 7
Евро-2020: турнирные расклады группы F (Венгрия, Португалия, Франция, Германия) после первого тура
Источник: Александр Кержаков согласовал тренерский контракт с "Нижним Новгородом" 5
Датский "Мидтьюлланд" вошел в число возможных соперников "Спартака" в квалификации Лиги чемпионов 3
Стало известно, в какой форме сборная России сыграет против Финляндии 7
Кирьяков: лет десять назад травма Жиркова стала бы для сборной большой потерей 1 эксклюзив
"Мифы о Фонсеке". Зарема Салихова рассказала о переговорах с кандидатами в главные тренеры "Спартака" 7
Кирьяков: самый оптимальный вариант для сборной России - забить Финляндии в первые 15-20 минут 5 эксклюзив
Кирьяков об игре Россия - Финляндия: решающий матч, обязательно нужно выигрывать. Наше преимущество в уровне игроков эксклюзив
Дюков: ждем выхода сборной России из группы на Евро-2020. Задача поставлена 2
"Либо победа, либо Финский залив". Быстров – о матче сборной России с Финляндией 4
Широков: внезапное увольнение Олича - это не в духе ЦСКА 7
Червиченко - о матче с Финляндией: надеюсь, выиграем 2:0, когда-то должно быть на нашей стороне счастье 4 эксклюзив
"Динамо" проведет 4 контрольных матча на сборе в Австрии
Миранчук - о матче с Финляндией: прежде всего, нужно сохранять терпение 1
Кто ты, сборная России? Узнаем сегодня вечером в матче Евро-2020 против Финляндии 3
Президент Федерации футбола Хорватии Шукер: я шокирован уходом Олича из ЦСКА 7
Нападающий Сулейманов объявил об уходе из "Локомотива"
Все новости
-