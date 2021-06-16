- Надеюсь, что мы победим со счётом 2:0. Исключаю, что будут форс-мажоры в виде поражения или даже ничьей. Ребята понимают, что от них требуется не опуститься ниже своего уровня, который есть у каждого футболиста нашей сборной. Главное - бережно относиться к голевым моментам, - передает слова Кузнецова Metaratings.
Матч второго тура группового этапа Евро-2020 в группе B между сборными России и Финляндии начнется сегодня в 16:00 по московскому времени. После первого тура в активе финнов 3 очка за счет победы над сборной Дании со счетом 1:0. Наша национальная команда пока очков не набирала, уступив в стартовом матче Бельгии 0:3.
Кузнецов о матче Финляндия - Россия: исключаю форс-мажоры в виде поражения или ничьей
Экс-защитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов рассказал о своих ожиданиях от матча Чемпионата Европы-2020 Финляндия - Россия.
Фото: РПЛ
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