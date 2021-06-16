По мнению Федотова, судья матча мог удалить Баринова уже в первом тайме.
"Баринова можно было удалять уже в первом тайме. На 12-й минуте он наступил Камаре на ногу. За такой же наступ финну карточку показали, а нашего простили – это неодинаковая трактовка единоборств, для меня это странно. После этого Баринов карточку получил, и она должна была быть для него второй. Видимо, Баринову надо сделать что-то экстраординарное, чтобы его удалили", - сказал Федотов.
Отметим, что встреча второго тура групповой стадии Евро-2020 Финляндия - Россия проходит в эти минуты на петербургской "Газпром Арене". В матче идет второй тайм, россияне ведут с минимальным счетом. Гол в конце первой половины встречи забил Алексей Миранчук. Отметим также, что в первом тайме сборная России потеряла Марио Фернандеса - защитник получил травму, неудачно приземлившись на газон после верхового единоборства.
Источник: Чемпионат
Арбитр Федотов: Баринова можно было удалять в первом тайме матча с финнами
Футбольный судья Игорь Федотов прокомментировал решения арбитра матча Финляндия - Россия в отношении хавбека российской сборной Дмитрия Баринова.
Фото: РИА Новости
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