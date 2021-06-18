Информацией о состоянии здоровья Фернандеса поделился пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров.
"Марио занимается под наблюдением врачей своими терапевтическими восстановительными тренировками, отдельно от команды. Остальные все в общей группе. Могло быть хуже. Будем дальше смотреть по его состоянию.
Вчера 10 человек, которые не играли с финнами, вышли и провели тренировку на поле. Остальные даже не выходили, занимались в зале", - рассказал Владимиров.
Напомним, что Фернандес получил травму в первом тайме матча с Финляндией и был заменен. Были подозрения на травму позвоночника. Впоследствии выяснилось, что позвоночник не поврежден.
Источник: Sport24
Фернандес проводит восстановительные тренировки отдельно от партнеров по сборной России
Защитник сборной России Марио Фернандес, травмировавшийся в матче с финнами на Евро-2020 (1:0), занимается восстановительными тренировками отдельно от команды.
Фото: Getty Images
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