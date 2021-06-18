Напомним, что в преддверии матча второго тура чемпионата Европы-2020 против национальной команды Финляндии (1:0) певица обратилась к российским футболистам, призвав их атаковать и идти вперед.
- Как в команде оценили высказывания Бузовой? Я не знаю, о чем она говорила. Для нашей сборной это без разницы. Понимаем, какая ответственность лежит на нас. Нам все равно, что говорят сторонние от футбола люди, - передает слова Кузяева Sport24.
21 июня в Копенгагене на "Паркен Стэдиум" состоится матч Евро-2020 Россия - Дания. Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по московскому времени. Игру обслужит бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Тюрпеном.
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Кузяев: высказывания Бузовой? Нам все равно, что говорят сторонние от футбола люди
Полузащитник сборной России Далер Кузяев поделился мнением о выступлении популярной поп-исполнительницы Ольги Бузовой в эфире телеканала "Матч ТВ".
Фото: "Матч ТВ"
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