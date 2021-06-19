Гаджиев — о недопуске российских болельщиков в Данию: это решение оправдать нельзя, оно неверное

Российский специалист Гаджи Гаджиев прокомментировал отказ Дании в допуске российских болельщиков на матч в Копенгаген.

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