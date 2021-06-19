— Относиться к этому нужно отрицательно. Мы-то пускаем всех. Выезжающие за границу проходят тесты, делают прививки. Мне кажется, что это решение оправдать нельзя, оно неверное, — цитирует Гаджиева Газета.Ru
Матч Дания — Россия состоится завтра, 21 июня. Начало встречи: 22:00 мск.
Предыдущие два матча сборная России провела дома в Санкт-Петербурге. Сначала подопечные Станислава Черчесова уступили Бельгии (0:3), а затем обыграли Финляндию (1:0).
Гол Миранчука Финляндии поспорит за звание лучшего во втором туре Евро
Заболотный: не наблюдаю за ситуацией в ЦСКА. Все мысли о Дании
Гаджиев — о недопуске российских болельщиков в Данию: это решение оправдать нельзя, оно неверное
Российский специалист Гаджи Гаджиев прокомментировал отказ Дании в допуске российских болельщиков на матч в Копенгаген.
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!