Колосков: сборная России действует прагматично. В ее игре нет фантазии

Колосков отметил, что сборная России отличается прагматичностью действий. По его словам, команде не хватает фантазии и импровизации.
"Что касается нашей команды, то она действует прагматично. В ее игре нет фантазии, нет изюминки, нет проявления какого-либо мастерства индивидуального, каких-то сюрпризов для тренера, импровизации. Она команда-прагматик, матч с финнами показал, что подобная игра имеет право на существование. Черчесов исходит из того, кто у него есть в составе. У него нет таких мастеров, как у той же Бельгии, к примеру, или Франции. Поэтому он работает с теми игроками, что у него есть, правильно их готовит, правильно настраивает, и выстраивает тактику", - сказал Колосков.
Отметим, что завтра, 21 июня, сборная России проведет заключительный матч на групповом этапе Евро-2020. Коллектив Станислава Черчесова встретится с Данией в Копенгагене. Матч начнется в 22.00 мск.
Источник: Газета.Ru
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о выступлении сборной России на Евро-2020.
Фото: ТАСС
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