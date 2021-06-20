Дубль Шакири и 3 голевых Цубера приносят Швейцарии победу над Турцией, но первые в группе A все равно Италия и Уэльс

Итальянцы и валлийцы уже в плей-офф, а швейцарцы ждут окончания третьего тура во всех группах - у них хорошие шансы выйти в 1/8 финала с третьего места.

В заключительной игре группового этапа главный тренер сборной Италии Роберто Манчини кардинальным образом перетасовал стартовый состав. Он сделал сразу восемь изменений, сохранив места в основе только трем игрокам - Доннарумма, Бонуччи и Жоржиньо. С учетом того, что итальянцы заранее обеспечили выход в 1/8 финала, такая ротация не вызывает никакого удивления. Забавно, кстати, что Манчини по ходу игры заменил и Бонуччи, и Жоржиньо, и Доннарумму. Да-да, вратарь сборной Италии не получал повреждений, но покинул поле на 89-й минуте. Такая вот забава от главного тренера, которая, похоже, пришлась всем по душе.Валлийцы формально ничего себе не гарантировали за тур до завершения игр в группе, но было понятно, что шансы сыграть в плей-офф у них высоки даже в случае поражения от итальянцев. В этой связи наставник сборной Уэльса Роберт Пейдж сделал интересный ход. Он оставил в запасе всех тех игроков, которые находятся в одной желтой карточке от дисквалификации. А это Бен Дэвис, Мур и Мепам. Вместо них сегодня сыграли Ампаду, Гантер и Неко Уильямс. Что ж, по итогам сегодняшних матчей Уэльс благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей занимает второе место в группе A, а это значит, что Пейдж ошибку не совершил.Хотя, конечно, качество игры сборной Уэльса против сборной Италии вызывает вопросы. И речь даже не о том, что гости практически всецело отдали инициативу хозяевам, позволив им на постоянной основе совершать опасные подходы и нанести в конечном итоге больше 20 ударов по воротам. Валлийцы были настолько бестолковы на чужой половине, что Манчини мог вообще выпустить вместо Доннаруммы любого полевого игрока - все равно бы победа оказалась "сухой". Ведь даже в те редкие моменты, когда подопечные Пейджа оказывались на ударной позиции, они бездарно все упускали. Нагляднее всего это продемонстрировал Бэйл на 75-й минуте. Посмотрите, если не видели, и вы все поймете.С учетом того, насколько разочаровывающим был футбол в исполнении сборной Уэльса, достаточно сложно корректно оценить игру сборной Италии. Почти весь второй тайм команда Манчини играла в большинстве (на 55-й минуте прямую красную карточку получил Ампаду), но ничего особо интересного у чужих ворот не создала. Могла, конечно, забить второй, но, откровенно говоря, стопроцентных голевых моментов не имела.До перерыва итальянцы, в принципе, тоже создали не так много возможностей для гола, хотя владели заметным преимуществом и старательно нагнетали атмосферу у владений Уорда. Свой единственный мяч они забили после подачи Верратти со штрафного и умелого подставления ноги в исполнении Пессины. Но, как бы то ни было, команда Манчини выдала максимальный результат на групповой стадии, вышла в плей-офф с первого места, довела беспроигрышную серию до 30-ти матчей и не пропустила в 11-й игре подряд. Блистательно, что тут еще скажешь.Параллельно с матчем в Риме проходила встреча Швейцарии и Турции в Баку. Обеим сборным для сохранения шансов на выход в плей-офф была необходима только победа. Однако после первых двух туров Евро-2020 совсем не верилось в то, что Турция сможет претендовать на что-то большее, чем последнее место в группе A. Сегодня команда Шенола Гюнеша выдала бодрое начало, и подумалось - вот она надежда на интригу. Но Швейцария быстро вернула к реальности. Она забила в первой же своей осмысленной атаке. Цубер ассистировал, Сеферович мощно пробил в дальний угол.Спустя 20 минут швейцарцы забили еще раз. Вновь голевую передачу отдал Цубер, а выдающийся по красоте и точности удар нанес Шакири. Думается, это хорошая заявка на лучший гол чемпионата. Турки попробовали вернуться в игру, но удалось им только отличиться голом престижа. Неоднократно они пробовали пробить Соммера дальними ударами, и в середине второго тайма задумка наконец-то сработала. Кахведжи эффектно пробил в дальнюю девятку и составил конкуренцию Шакири в борьбе за лучший гол Евро-2020.Швейцария не долго оставалась с преимуществом в один мяч. Всего лишь через 6 минут после точного удара Кахведжи Шакири оформил дубль и уничтожил на корню зародившуюся было интригу. На этот раз забитый Джерданом мяч не вышел каким-то невероятным, но все-таки стал запоминающимся. Ведь Цубер сделал так называемый ассистентский хет-трик. То есть он отдал третью голевую передачу за матч. Примечательно, что за весь прошлый сезон в составе "Айнтрахта" он сделал ровно столько же, сколько за один вечер в Баку. Впрочем, лучшим игроком встречи Цубера не признали. По мнению УЕФА, звездой матча стал Шакири.Благодаря передачам Цубера, голам Шакири и Сеферовича, а также спасениям Соммера сборная Швейцарии одержала уверенную победу над сборной Турции и расположилась на третьем месте в группе A. Теперь ей предстоит дождаться окончания третьего тура во всех остальных квартетах, дабы узнать, сможет ли она попасть в число четырех лучших среди команд, занявших третье место. Исходя из текущих раскладов, шансы оказаться в 1/8 финала Евро-2020 у швейцарцев достаточно большие. А Турция отправляется домой с бесславным и, пожалуй, даже позорным результатом.