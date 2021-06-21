Геркус: хейт сборной России надо снимать. Он слишком сильно мешает играть ребятам

"Что касается бренда сборной России, согласен, что многое делается, приобретается популярность в регионах… При этом есть тяжелый информационный фон в прессе — с ним работа ведется неинтенсивно. Хейт сборной надо снимать: нехорошо, что сборную полощут таким образом. Он слишком сильно мешает ребятам играть. Присутствует ненависть — это ненормальная история, с ней надо работать", - сказал Геркус.
Отметим, что сегодня, 21 июня, российская сборная проведет матч заключительного тура группового раунда Евро-2020. Коллектив Станислава Черчесова встретится с командой Дании в Копенгагене. Матч начнется в 22.00 мск.
Сборная России имеет в активе три очка и занимает второе место в таблице группы B. Сборная Дании идет четвертой, не набрав ни одного очка.
Источник: Чемпионат
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Фото: РИА Новости
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