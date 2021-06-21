"Насколько я понимаю, нас устраивает ничья. Дания — это соперник высокого уровня, к тому же они играют дома при своих болельщиках, команда сверхмотивированная. Сборной России по силам сыграть вничью, финны же смогли их обыграть! Понятно, что были обстоятельства, но мы-то и Финляндию обыграли. Будет очень тяжело: датчане большими силами пойдут вперед, нужно будет выстоять", - сказал Самедов.
Отметим, что матч третьего тура группового раунда Евро-2020 Россия - Дания пройдет сегодня, 21 июня. Игра состоится в Копенгагене и начнется в 22.00 мск.
Сборная России, набрав три очка, пребывает на втором месте в турнирной таблице группы B. Датчане замыкают турнирную таблицу группы, не имея набранных очков.
Источник: Чемпионат
Терехин: сборной России надо проходить в плей-офф Евро, а за счет чего команда этого добьется - неважно
Самедов: сборной России по силам сыграть вничью с Данией. Финны же смогли их обыграть
Экс-игрок сборной России Александр Самедов высказался о предстоящем матче национальной команды с Данией на чемпионате Европы.
Фото: "СЭ"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!