Писарев заявил, что ждет от сборной России выхода в плей-офф чемпионата Европы. Также он рассказал о козырях российской национальной команды.
"Жду прохода дальше. Датчане нас не спросят (как нам играть), скорее всего начнут агрессивно, больше будут с мячом, а нам нужно действовать на контратаках. Не думаю, что мы будем определять ход игры, надо не дать шанс датчанам, выстоять под их натиском, а потом постараться забить или по крайней мере как можно дольше сохранять свои ворота. <...> Дисциплина, концентрация, самоотдача — наши козыри. Мы за счет этого на чемпионате мира Испанию прошли", - сказал Писарев.
Отметим, что матч Россия - Дания пройдет сегодня, 21 июня. Игра состоится в Копенгагене, начало - в 22.00 мск.
Источник: Sport24
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Писарев - о матче с Данией: жду прохода дальше. Дисциплина, концентрация, самоотдача - наши козыри
Российский тренер Николай Писарев поделился ожиданиями от матча Россия - Дания в третьем туре групповой стадии Евро-2020.
Фото: РИА Новости
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