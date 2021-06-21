Источник: по контракту Черчесова нельзя уволить за невыполнение задачи на Евро

Стали известны подробности контракта главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
Фото: РФС
По информации источника, в договоре 57-летнего специалиста есть опция продления. Контракт Черчесова может быть продлен, если сборная России на чемпионате мира 2022 года в Катаре выйдет в плей-офф.

Также отмечается, что по контракту главного тренера национальной команды нельзя уволить за невыполнение задачи на Евро. То есть и Черчесов, и футболисты не получат бонус, потому что они не вышли из группы.

Напомним, что Российский футбольный союз перед началом чемпионата Европы-2020 поставил перед сборной России задачу пробиться в плей-офф турнира.

Источник: "РБ-Спорт"

Президент РФС: результаты нашего выступления на ЧЕ неудовлетворительные, задача по выходу из группы не выполнена

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Теги: Черчесов Сборная России
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