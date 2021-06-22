Наумов: тренерский штаб верит в Зобнина, но он уже давно не играет ни в "Спартаке", ни в сборной. Баринов выглядит лучше

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о полузащитнике сборной России Романе Зобнине.
Фото: ФК "Спартак"
— Тренерский штаб верит в Зобнина, но он уже давно не играет ни в "Спартаке", ни в сборной. Постоянные обрезы, пасы назад. Получает мяч и не смотрит вперед. А мы его ставим и ставим. Есть ребята более прогрессивные, тот же Баринов, он смотрелся бы гораздо лучше, — цитирует Наумова "РБ Спорт".

27-летний Зобнин совершил результативную ошибку в игре против Дании на чемпионате Европы (1:4). Сборная России вылетела с турнира, заняв в группе последнее место.

Всего за сборную России Зобнин провел 38 матчей, в которых отдал шесть голевых передач.

За "Спартак" Зобнин играет с 2016 года. В минувшем сезоне на его счету 30 сыгранных матчей, два гола и пять голевых передач. Контракт Зобнина истекает летом 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в 13 млн евро.

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Теги: Сборная России Спартак Локомотив Баринов Зобнин Наумов
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