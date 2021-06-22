— Оставлять Черчесова?— Оставлять! Если не Черчесов — то кто? Только Черчесов, — цитирует Гамулу "СЭ".
57-летний Черчесов тренирует сборную России с августа 2016 года. За это время команда приняла участие в 57 матчах, в которых одержала 25 побед, 11 раз сыграла вничью и 21 раз проиграла.
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Гамула: кто должен тренировать сборную России? Только Черчесов
Бывший тренер "Ростова" Игорь Гамула считает, что сборной России должен руководить Станислав Черчесов.
Фото: РФС
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