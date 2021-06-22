Орлов: игроков сборной России надо посадить на хлеб и воду

Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал футболистов сборной России за выступление на чемпионате Европы.
Фото: РИА Новости
В частности, Орлов вспомнил об ошибке Романа Зобнина в матче с датчанами (1:4), приведшей к голу в ворота сборной России. Напомним, что россияне уступили Дании в матче третьего тура группового этапа Евро и выбыли из турнира. Команда Станислава Черчесова финишировала на последнем месте в группе B с тремя очками в запасе.

"Вот куда давал пас Зобнин? Назад. Зачем? Почему не развивал атаку? Вот она ментальность. Европейский игрок развивает атаку, российский — тормозит. Но так это можно победить. Тренер должен за каждый такой пас штрафовать игрока, они все профессионалы. <...> Ребят, вас всех сейчас надо посадить на хлеб и воду с точки зрения сборной, хотя вы там заработали денег. Но за такое выступление можно рубануть и премию. Извините, но вы показали полный брак в своей работе", - сказал Орлов во время прямого эфира на своей странице во "ВКонтакте".

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Теги: Сборная России Орлов Евро-2020
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