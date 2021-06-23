Баскетболистка Абросимова: обвинять игроков сборной России в том, что они плохо сыграли на Евро, неправильно

Российская баскетболистка, двукратная чемпионка Европы Светлана Абросимова прокомментировала выступление сборной России по футболу на Евро-2020.
Фото: "Чемпионат"
В частности, Абросимова отметила, что считает неправильным обвинять игроков сборной России в неудачном выступлении на Евро. Также она высказалась о высоких зарплатах футболистов.

"Футбол все-таки вид спорта номер один, и понятно, что они много зарабатывают. Обвинять их в том, что они плохо сыграли, мне кажется, неправильно, я никогда не буду обвинять спортсменов в том, что они не выложились. Дзюба очень хорошо сказал и всем все объяснил", - сказала Абросимова.

Напомним, что российская сборная прекратила выступления на чемпионате Европы, заняв четвертое место в таблице группы B c тремя очками в запасе.

Источник: Газета.Ru

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Теги: Сборная России Евро-2020
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