— Поздравляю сборную Украины с выходом в плей-офф. Молодцы, по-другому и не скажешь.
Но уровень игры у них такой же как у нас, Украина не сильнее России ни по одному показателю, просто им повезло пройти дальше, — цитирует Лещенко Sport24.
Напомним, сборная Украины заняла третье место в группе "С". Подопечные Андрея Шевченко стали одной из четырех команд чемпионата Европы, которые квалифицировались в плей-офф турнира с третьего места.
В 1/8 финала Украина сыграет против сборной Швеции. Матч пройдет 29 июня в Глазго.
Уткин: если бы не Эриксен со своим сердцем, сборная России заняла бы третье место в группе
Дзюба и Кузяев — в топ-100 футболистов группового этапа Евро
Лещенко: Украина не сильнее России ни по одному показателю, просто им повезло пройти дальше
Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал выход сборной Украины в плей-офф чемпионата Европы.
Фото: РБК
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!