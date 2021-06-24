Грозный считает, что выход украинцев в плей-офф чемпионата Европы не нужно списывать на везение. По его мнению, команде удалось выжать максимум из сложившейся ситуации.
"Говорить о фартовости не имеет смысла, поскольку можно, к примеру, сказать, что сборные Франции и Португалии нефартовые, поскольку они попали в одну группу, а еще за компанию там же оказались немцы и прилично выглядевшие венгры. Везение и удача, безусловно, должны присутствовать всегда, не только в спорте, но и в жизни. Да, шведы помогли, однако они тоже хотели выйти из группы с первого места. Так что, это не фарт, а умение выжимать из ситуации максимум даже тогда, когда обстоятельства складываются не в твою пользу", - сказал Грозный.
Напомним, что сборная Украины пробилась в плей-офф Евро с третьего места в группе С. Также в 1/8 финала из этой группы вышли команды Нидерландов и Австрии.
Источник: Матч ТВ
Грозный: выход Украины в плей-офф Евро - это не фарт, а умение выжимать из ситуации максимум
Экс-тренер "Спартака" и "Ахмата" Вячеслав Грозный поделился мнением о выходе сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020.
Фото: Reuters
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