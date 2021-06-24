Мандрыкин: сборные Украины и России — команды одного уровня

Бывший вратарь ЦСКА Вениамин Мандрыкин считает, что сборные России и Украины одинаковы по силе.
Фото: ПФК ЦСКА
— В чем сборная Украины сильнее сборной России? Ни в чем! Команды одного уровня.

Да, есть у них громкие имена. Зинченко недавно играл в финале Лиги чемпионов, Малиновский — лучший распасовщик итальянского чемпионата. Однако на Евро эти ребята не выделяются. В отличие от Ярмоленко и Яремчука, которые забили уже по два мяча. В целом Украина как команда ничего интересного не показала. За исключением короткого всплеска в матче с Голландией, — цитирует Мандрыкина "СЭ".

Сборная Украины на групповом этапе чемпионата Европы выступала вместе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией. В первой встрече подопечные Андрея Шевченко проиграли Нидерландам (2:3), хотя по ходу матча сумели отыграться со счета 0:2. Затем была обыграна Северная Македония (2:1), а финальный матч группы проигран Австрии (0:1). Украинцы попали в четверку лучших команд, финишировавших на третьем месте, поэтому Украина вышла в 1/8 финала Евро, где сыграет против Швеции.

Сборная России в группе играла против Бельгии, Финляндии и Дании. В первой встрече команда Станислава Черчесова разгромно уступила Бельгии (0:3), затем обыграла Финляндию (1:0), а после проиграла Дании (1:4). Три команды в группе набрали по три очка, но из-за разницы забитых и пропущенных мячей, сборная России оказалась на последнем месте, вылетев с чемпионата Европы.

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Теги: Сборная России Сборная Украины Мандрыкин
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