Французские болельщики приехали на матч своей сборной в Бухарест вместо Будапешта

Фанаты сборной Франции в поездке на матч с Венгрией в Будапеште перепутали города и попали в столицу Румынии.

Фото: Reuters

Курьезная история произошла с шестью французскими болельщиками, которые решили отправиться на матч Франция - Венгрия, состоявшийся в Будапеште 19 июня.



Вместо столицы Венгрии плохо знающие географию фанаты оказались в столице Румынии, так как, по их словам, впервые приехали в Восточную Европу и не видели разницы между Будапештом и Бухарестом. Примечательно, что они даже не сразу обнаружили свою оплошность, поскольку Бухарест также является городом-организатором Евро-2020.



Неладное французы заподозрили только после того, как увидели в баре множество болельщиков в желто-синем, прибывших на матч Украины с Австрией. Ошибка раскрылась слишком поздно - игру своей сборной с Венгрией горе-путешественникам пришлось смотреть по телевизору.



Источник: телеграм-канал "МатчПремьер".