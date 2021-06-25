По мнению Кирьякова, Италии будет непросто в матче с австрийцами. Команде Роберто Манчини рано отдавать путевку в следующий раунд плей-офф, отметил экс-игрок сборной России.
"Италии рано отдавать путевку в четвертьфинал. У нее сейчас эйфория от длительной беспроигрышной серии. А австрийцы досконально анализируют соперника и могут сыграть неприятно для итальянцев — не раскрываться, закрыть зоны, быстро выбегать в атаку. Есть у них и лидеры — Арнаутович и Алаба. От Австрии можно всего ожидать. Просто Италии точно не будет", - сказал Кирьяков.
Отметим, что матч Италия - Австрия пройдет сегодня, 26 июня. Встреча состоится на лондонском стадионе "Уэмбли" и начнется в 22.00 мск.
Источник: Известия
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Кирьяков: Италии рано отдавать путевку в четвертьфинал. От Австрии можно всего ожидать
Экс-форвард сборной России Сергей Кирьяков поделился мнением о матче Италия - Австрия, который пройдет в рамках 1/8 финала чемпионата Европы.
Фото: Getty Images
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