Тарасова вспомнила слова Черчесова после матча третьего тура группового раунда Евро-2020 с Данией (1:4). Черчесов назвал игру сборной России в матче с датчанами лучшей "в плане качества и готовности". Тарасова раскритиковала тренера за это высказывание.
"Я бы на его месте уже сама ушла. А как же? Меня интересует то, как играет команда. Он говорит, что его команда сыграла лучше всего, это у него лучший матч. Где это он лучший? Надо увольняться, если человек не понимает, что такое лучший, а что такое худший", - сказала Тарасова.
Напомним, что на Евро-2020 сборная России заняла последнее место в группе B и прекратила выступления на турнире.
Источник: ТАСС
Тарасова - о Черчесове: я бы на его месте уже сама ушла
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что на месте наставника сборной России по футболу Станислава Черчесова подала бы в отставку.
Фото: "Матч ТВ"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!