Талалаев - об ошибке Семенова в матче с Бельгией: чувствую и свою вину

Главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев прокомментировал игру защитника грозненской команды и сборной России Андрея Семенова в матче группового этапа Евро-2020 с Бельгией (0:3).
Фото: сборная России
"Комментировать ошибку Семенова - это самое сложное, что для меня было. На мой взгляд, Андрей - один из лучших центральных защитников нашего чемпионата. Те ошибки, которые он совершил в этой игре, ему несвойственны. То есть причины нужно искать где-то внутри него. Это сложно, когда ты переживаешь и ощущаешь ответственность за успех парня. Ты знаешь, что он умеет, но не проявляет максимум. Чувствуешь и свою вину за это", - приводит слова Талалаева "СЭ".

Сборная России проиграла Бельгии со счетом 0:3 в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020. На 10-й минуте счет в матче открыл форвард бельгийцев Ромелу Лукаку. Случилось это после ошибки защитника сборной России Андрея Семенова. Футболист сборной России не смог выбить мяч после кросса в российскую штрафную, позволив Лукаку развернуться и пробить точно в угол ворот. На 34-й минуте защитник Тома Менье удвоил преимущество бельгийцев. В конце встречи Лукаку оформил дубль и довел счет до крупного.

Сборная России с тремя очками заняла последнюю строчку в турнирной таблице группы В и вылетела с Евро-2020. В последнем матче россияне со счетом 1:4 уступила Дании. Матч состоялся в Копенгагене.

Во втором туре подопечные Черчесова победили Финляндию (1:0). Автором победного мяча стал Алексей Миранчук, забивший в компенсированное к первому тайму время.

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Теги: Семенов Талалаев Сборная России Ахмат
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