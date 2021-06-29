"Сильнее ли Украина нашей сборной? Надо подумать. А что, Франция слабее Швейцарии? Это футбол. Когда сыграют между собой, тогда и узнаем. У Украины больше футболистов играют в Европе. Но, несмотря на это, футболисты примерно одного класса", - приводит слова Гамулы "Чемпионат".
Сборная Украины в 1/8 финала чемпионата Европы-2020 сыграет против Швеции. Игра пройдет сегодня, 29 июня, в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк". Начало - в 22:00 мск.
Украина вышла в плей-офф Евро-2020 с третьего места группы C, имея в активе 3 очка. Украинцы на групповом этапе победили Северную Македонию (2:1), уступив Нидерландам (2:3) и Австрии (0:1).
Украина и Швеция встречались на чемпионате Европы-2012. В матче, который проходил в Киеве, победу одержали украинцы со счетом 2:1. На том турнире Украина и Швеция из группы выйти не смогли.
Гамула: сильнее ли Украина сборной России? А что, Франция слабее Швейцарии?
Бывший тренер "Ростова" Игорь Гамула сравнил сборные России и Украины.
Фото: twitter.com
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