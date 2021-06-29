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Зинченко: своим празднованием гола в матче со Швецией я показал критикам, что нужно держать рты на замке

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал празднование своего гола в матче 1/8 финала Евро со Швецией.
Фото: Reuters
Напомним, что накануне сборная Украины вышла в четвертьфинал Евро, победив команду Швеции со счетом 2:1. Украинцы добились победы в овертайме после того, как основное время встречи завершилось со счетом 1:1. Зинченко открыл счет в матче в середине первого тайма, а также сделал голевую передачу на форварда Артема Довбика, когда Украина забивала решающий гол.

Зинченко при праздновании своего гола приложил палец ко рту. После матча он объяснил это действие. По словам Александра, данный жест был адресован критикам.

"Что касается празднования гола, скажу, что по первым трем матчам мы получили много критики, которую заслуживали, наверное, своей игрой. Своим празднованием я показал этим людям, что нужно держать свои рты на замке, поскольку мы достойная команда. Команда, которая умеет справляться со своими задачами. Силён не тот, кто бьёт, а тот, кто выдерживает удар. Это достижение войдёт в историю. Я просто показал, что нужно верить в команду и поддерживать её. Но на самом деле таких людей немного, большинство и так нас поддерживает", - сказал Зинченко.

Источник: Матч ТВ

Зинченко - лучший игрок матча 1/8 финала Евро Швеция - Украина

Англия сыграет с Украиной в четвертьфинале чемпионата Европы-2020

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Теги: Зинченко Сборная Украины Евро-2020
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