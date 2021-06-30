В Госдуме прокомментировали выход сборной Украины в четвертьфинал Евро-2020

Свищёв похвалил сборную Украины за выступление в матче со Швецией, состоявшемся в рамках 1/8 финала Евро. В этой встрече украинцы победили соперника в дополнительное время - игра завершилась со счетом 2:1. Также депутат отметил, что после вылета сборной России с Евро российские болельщики поддерживают сборную Украины.
"Украинцы — молодцы! Показали европейский футбол: классно играли и бились до последнего. В четвертьфинале предстоит сложная игра с англичанами, но наши соседи сейчас на таком подъеме, что ожидать можно всё что угодно.
Огромное количество россиян до сих пор поддерживает сборную Украины. Более того, после вылета нашей команды сердца и симпатии российских болельщиков прикованы именно к украинской команде", - сказал депутат.
Источник: Чемпионат
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв поделился мнением о выходе сборной Украины в четвертьфинал Евро-2020.
Фото: Getty Images
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